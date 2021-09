Widows – Eredità criminale: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Widows – Eredità criminale, film del 2018 diretto da Steve McQueen. La sceneggiatura è scritta da McQueen in collaborazione con la scrittrice Gillian Flynn, basandosi sulla serie televisiva degli anni ottanta Le vedove (Widows). Fanno parte del cast principale Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Veronica Rawlins è sposata con Harry e con lui ha ancora una relazione appassionata e sensuale, ma Harry muore durante un colpo, perpetrato ai danni del gangster nero Jamal Manning, che sta cercando di entrare in politica. Jamal vuole soffiare il distretto di Chicago dove vive alla famiglia Mulligan, la quale lo controlla da sempre ma candida il meno esperto Jack, dopo che alcune accuse e l’età hanno reso impresentabile il suo oppressivo padre Tom. Il colpo di Harry finisce non solo in una strage in cui muore tutta la sua banda, ma pure in un incendio che brucia il denaro, tanto che Jamal decide di chiedere un risarcimento a Veronica, cui il marito ha lasciato una bella auto e un lussuoso loft… oltre che una cassetta di sicurezza in cui è nascosto il suo quaderno degli appunti su un prossimo colpo. Veronica decide di realizzare quella rapina e cerca di convincere le altre vedove della banda, Linda Perelli e Alice Gunner, a essere sue complici.

Widows – Eredità criminale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Widows – Eredità criminale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Viola Davis: Veronica Rawlins

Michelle Rodriguez: Linda Perelli

Elizabeth Debicki: Alice Gunner

Cynthia Erivo: Belle O’Reilly

Colin Farrell: Jack Mulligan

Brian Tyree Henry: Jamal Manning

Daniel Kaluuya: Jatemme Manning

Jacki Weaver: Agnieska

Robert Duvall: Tom Mulligan

Carrie Coon: Amanda

Liam Neeson: Harry Rawlins

Manuel Garcia-Rulfo: Carlos Perelli

Jon Bernthal: Florek Gunner

Garret Dillahunt: Bash Babiak

Lukas Haas: David

Michael Harney: sergente Fuller

Streaming e diretta tv

Dove vedere Widows – Eredità criminale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.