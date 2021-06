White Oleander – Oleandro bianco: trama, cast, streaming del film su Rai 3

White Oleander è il film in onda questa sera, sabato 26 giugno 2021, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una pellicola drammatica del 2002 diretta da Peter Kosminsky, tratta dal romanzo di Janet Fitch. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film White Oleander – Oleandro bianco? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film, diretto da Peter Kosminsky, racconta la storia di Ingrid Magnussen (Michelle Pfeiffer), una brillante artista accusata di aver ucciso il proprio amante e per questo costretta a scontare una pena di ben trentacinque anni di reclusione. Sua figlia Astrid (Alison Lohman), bellissima adolescente abbandonata dal padre, viene mandata a vivere in un primo momento insieme a Starr Thomas (Robin Wright), una ex spogliarellista che ha smesso di fare strip perché ha scoperto l’amore di Gesù. Abita insieme ai suoi figli e a Ray (Cole Hauser), un uomo sposato che non ha da tempo rapporti con la sua famiglia. La convivenza, tuttavia, si guasta da subito perché Starr, per gelosia, spara alla ragazza colpendola a una spalla.

Astrid viene trasferita in una struttura dove ci sono giovani con situazioni difficili, diventando sin da subito bersaglio della violenza di alcuni di loro. Stanca di essere presa di mira per la sua bellezza, decide di tagliare i suoi lunghi capelli biondi. Nel frattempo stringe amicizia con Paul (Patrick Fugit), un bravissimo disegnatore, e inevitabilmente si innamora di lui. La sua vita, però, non ha ancora smesso di metterla alla prova: viene affidata a una donna, Claire Richards (Renée Zellweger), che di lì a poco si suiciderà, riportando Astrid ancora una volta nell’istituto. Le sue disavventure, però, non sono ancora finite.

White Oleander – Oleandro bianco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di White Oleander, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola drammatica diretta da Peter Kosminsky, tratta dal romanzo di Janet Fitch. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alison Lohman: Astrid Magnussen

Michelle Pfeiffer: Ingrid Magnussen

Robin Wright: Starr Thomas

Renée Zellweger: Claire Richards

Patrick Fugit: Paul Trout

Cole Hauser: Ray

Noah Wyle: Mark Richards

Svetlana Efremova: Rena

Kali Rocha: Susan Valeris

Liz Stauber: Carolee

Amy Aquino: miss Martinez

Melissa Marsala: Julie

Solomon Burke Jr.: guardia

Streaming e tv

Dove vedere White Oleander in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.