We are who we are, le anticipazioni della terza puntata

We are who we are è la serie Sky diretta da Luca Guadagnino e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Questa sera, 23 ottobre 2020, tornano le avventure di Fraser e Caitlin. Ecco le anticipazioni della terza puntata, con gli episodi 5 e 6. Penultimo appuntamento dunque con l’acclamata serie del regista di Chiamami con il tuo nome: settimana prossima l’atteso finale di stagione.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie

Anticipazioni

Nel primo dei due episodi in onda stasera, il quinto degli otto previsti, Caitlin ha un appuntamento con Giulia, la ragazza che ha conosciuto mentre era travestita da ragazzo. Preoccupata, chiede aiuto al suo amico Fraser che cerca di rassicurarla, ma Caitlin insiste perché l’amico le tagli i capelli in modo da farla assomigliare ad un ragazzo. Durante l’appuntamento le due ragazze si baciano, ma quando Giulia confessa a Caitlin di sapere dal principio che è una ragazza, Caitlin si sente in difficoltà e scappa. Nel frattempo Fraser si ritrova casualmente al cinema con Jonathan e i due hanno una lunga conversazione. Il ragazzo si sente sempre più attratto da lui.

La trama completa della serie

Nel secondo episodio di stasera di We are who we are, il sesto della serie, Caitlin è in punizione per il suo taglio di capelli e durante il weekend il padre la porta a caccia con sé. Richard intanto cerca di ristabilire un dialogo con la figlia, ma i due si stanno allontanando sempre di più. Intanto Fraser passa sempre più tempo con Jonathan: i due vanno a fare una gita, visitano la tomba del milite ignoto e cenano insieme. Caitlin si apre con Sarah sull’idea di cambiare sesso, la donna le mostra il suo supporto ma la ragazza non sa come dirlo al padre.

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere We are who we are? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 9 ottobre 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

Dove vedere in streaming

