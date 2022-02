Voyagers: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Voyagers, film del 2021 scritto e diretto da Neil Burger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2063, a fronte di un irreversibile riscaldamento globale, la scienza ha trovato il modo per portare l’umanità a colonizzare un nuovo pianeta. Il viaggio richiederà però alcune generazioni e così l’equipaggio sarà costituito di persone concepite in vitro, secondo un programma di eugenetica. I loro nipoti, la terza generazione, erediteranno il nuovo mondo. Sulla nave viaggia in più anche un uomo più maturo, Richard, cresciuto invece normalmente sulla Terra, con il compito di far loro da mentore. Ma quando i ragazzi scoprono che un farmaco li rende docili, e limita gli impulsi e il piacere, iniziano a ribellarsi…

Voyagers: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Voyagers, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tye Sheridan: Christopher

Lily-Rose Depp: Sela

Fionn Whitehead: Zac

Colin Farrell: Richard

Chanté Adams: Phoebe

Isaac Hempstead Wright: Edward

Viveik Kalra: Peter

Archie Madekwe: Kal

Quintessa Swindell: Julie

Madison Hu: Anda

Veronica Falcón: Marianne Sancar

Streaming e tv

Dove vedere Voyagers in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 18 febbraio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.