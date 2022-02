Vostro onore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 28 febbraio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Vostro onore, remake italiano di una serie israeliana intitolata Kvodo e di quella americana prodotta da Showtime, dal titolo Your Honor. Nella versione oltreoceano Bryan Cranston (Breaking Bad) è il protagonista. Qui il ruolo è ricoperto da Stefano Accorsi. La fiction prende quindi il testimone di Màkari 2, che ha visto la messa in onda della sua ultima puntata lunedì scorso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla nuova fiction di Rai 1.

Trama

Alla guida della macchina della madre, Matteo Pagani urta una moto e abbandona il luogo dell’incidente senza prestare soccorso al motociclista che giace esanime in una pozza di sangue. Sul punto di denunciare il figlio, Vittorio Pagani scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale, e decide perciò d’inscenare il furto della macchina, con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della DIA. Questi a sua volta coinvolge il giovane cugino della moglie, Nino Grava, che viene accusato del furto. Vittorio fa in modo che Ludovica, la sua ex tirocinante, assuma la difesa di Nino. Intanto i Silva gridano vendetta: vogliono sapere chi ha investito Diego. Vittorio paga le spese legali di Nino, con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Vostro onore, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Nel cast ci sono tanti attori italiani di primo livello come Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Remo Girone, Francesco Colella e Camilla Semino Favro. Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli/personaggi: