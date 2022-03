Vostro onore non va in onda su Rai 1: perché, il motivo

Perché Vostro onore stasera, 28 marzo 2022, non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la risposta è semplicissima, lo scorso lunedì la prima rete della tv di Stato ha trasmesso l’ultima puntata della fiction che in tutto contava di quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima è stata trasmessa lunedì 28 febbraio 2022; la quarta e ultima – come detto – lunedì 21 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 28 febbraio 2022

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 7 marzo 2022

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 14 marzo 2022

Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 21 marzo 2022

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate erano previste per Vostro onore, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, è andata in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Ve la siete persa? Niente panico. Sarà possibile vederla (o rivederla) anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette appunto di vedere o rivedere tutti i prodotti Rai via internet da pc, tablet e smartphone.