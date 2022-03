Vostro onore 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Vostro onore 2 si farà? I tanti fan della serie tv in onda su Rai 1 stasera – 21 marzo 2022 – con l’ultima puntata se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non infatti ancora reso noto se ci saranno o meno altre puntate della fortunata fiction. Un indizio però l’ha dato qualche giorno fa il protagonista Stefano Accorsi: “La nostra serie – ha detto – ha un finale aperto, più simile all’originale israeliana. Ci siamo dati la possibilità di andare avanti, anche se è prematuro parlarne adesso”. Di certo i buoni ascolti potrebbero spingere la Rai a puntare su una seconda stagione. Vedremo.

Cast

Abbiamo visto se ci sarà una seconda (2) stagione di Vostro onore, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Nel cast ci sono tanti attori italiani di primo livello come Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Remo Girone, Francesco Colella e Camilla Semino Favro. Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli/personaggi: