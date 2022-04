Volti dei Vangeli, la serie con Papa Francesco: trama, quante puntate, streaming

Volti dei Vangeli è la serata evento in onda a Pasqua, 17 aprile 2022, su Rai 1 con Papa Francesco. Il Santo Padre analizza e commenta alcuni passi dei Vangeli e gli incontri di Gesù, con le sue meditazioni affiancate dalle immagini di celebri quadri. La serata, presentata da Monica Maggioni, direttrice del TG1, sarà aperta da un contributo che Roberto Benigni ha preparato per l’occasione, dedicato al volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione. Ma non solo, perché Volti dei Vangeli è l’estratto di una serie in tre puntate.

La serie Volti dei Vangeli è composta da tre puntate realizzate dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano con Rai Cultura, Musei Vaticani (dove sono custodite la maggior parte delle opere utilizzate in “I volti dei Vangeli”) e Biblioteca Apostolica Vaticana, e andrà in onda nel mese di maggio sul canale Rai 5. “Abbiamo pensato a questo programma come a un’occasione di incontro, di riflessione, e di riscoperta della bellezza del Vangelo in un tempo segnato da così tante brutture. Il risultato è un prodotto unico, non catalogabile. Bello proprio perché unico. Una risposta alla tirannia del tempo, della fretta, della smemoratezza, della cultura dell’indifferenza e della sintassi semplificata che regola le nostre vite e che spesso mortifica la verità. È come se il Papa ci prendesse per mano e ci accompagnasse in un viaggio verso la verità dell’incontro”, dichiara Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la comunicazione.

“Di questo dobbiamo essere grati a lui innanzitutto per le sue parole, ai Musei Vaticani e alla Biblioteca Apostolica Vaticana per aver condiviso le immagini di capolavori senza tempo, agli autori al regista e agli operatori per il loro lavoro, a Roberto Benigni per il suo prezioso contributo introduttivo, e alla Rai che ci ha accompagnato nella realizzazione di questo progetto che ora offre ai telespettatori come regalo di Pasqua”. Questa sera la serata su Rai 1 “I volti dei Vangeli” sarà seguito da uno speciale, sempre del Tg1, dedicato al viaggio del Papa in Iraq del 2021. Un viaggio di Papa Francesco che andò come messaggero di pace e di questi tempi quanto mai attuale vista la situazione drammatica tra Ucraina e Russia.

STREAMING E TV

Abbiamo visto la serie Volti dei Vangeli, ma dove vedere la serata evento con Papa Francesco? Appuntamento questa sera – domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) – su Rai 1 dalle 21.25. Il programma sarà introdotto dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni e si aprirà con un contributo di Roberto Benigni. Se non siete a casa potete seguire in diretta streaming su RaiPlay o recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.