Volti dei Vangeli: quante puntate, durata e quando finisce il programma con Papa Francesco su Rai 1

Quante puntate sono previste per Volti dei Vangeli, il programma speciale con Papa Francesco in onda su Rai 1 e introdotto da una riflessione di Roberto Benigni? Ve lo diciamo subito: si tratta di un’unica puntata, in onda questa sera, domenica 17 aprile 2022, in occasione della Pasqua. Non sarà dunque un appuntamento fisso ma una serata evento con il Santo Padre in occasione nella Pasqua, durante la quale il Papa commenterà alcuni incontri di Gesù e passi del Vangelo, accompagnato dalle immagini di celebri quadri. Un programma realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca apostolica vaticana e i Musei vaticani, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata la Domenica di Pasqua, 17 aprile alle ore 21.25.

La serata evento di domenica 17 aprile, presentata da Monica Maggioni, direttrice del Tg1, sarà aperta da un contributo che Roberto Benigni ha preparato per l’occasione, dedicato al volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione. Non solo. Oltre a questo speciale appuntamento, Volti dei Vangeli è anche una serie in tre puntate, che verranno trasmesse a maggio su Rai 5.

Durata

Quanto dura (durata) lo speciale Volti dei Vangeli su Rai 1? Appuntamento dalle 21.15 di domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) con l’introduzione di Monica Maggioni e la riflessione di Roberto Benigni sul volto del Cristo Gioioso che durerà circa 15 minuti. A seguire, intorno alle 21.40 inizierà il programma con il racconto di Papa Francesco degli incontri di Gesù e le meditazioni su alcuni passi dei Vangeli, illustrati grazie ad alcuni celebri quadri. La serata evento a cura del Tg1 Volti dei Vangeli durerà circa 45 minuti. La programmazione si chiuderà con uno speciale, sempre del Tg1, dedicato al viaggio del Papa in Iraq del 2021. Un viaggio di Papa Francesco che andò come messaggero di pace e di questi tempi quanto mai attuale vista la situazione drammatica tra Ucraina e Russia.

Anticipazioni

Il programma raccoglie alcune delle riflessioni che nei nove anni del suo pontificato Jorge Mario Bergoglio ha dedicato, nelle omelie durante la celebrazione mattutina della Messa a Santa Marta (alcune delle quali inedite) negli Angelus e in altre occasioni, ai protagonisti dei Vangeli: la chiamata dell’esattore delle tasse Matteo; il Buon Ladrone crocifisso accanto a Gesù capace di «rubargli» il paradiso; il dramma dell’apostolo Giuda; i volti delle donne, la testimone della resurrezione Maddalena e l’Adultera salvata dalla lapidazione; gli sguardi tra Pietro e Gesù; il silenzio di Giuseppe padre e custode; Ponzio Pilato che lavandosi le mani condanna a morte il Nazareno; la parabola del Buon Samaritano che si lascia commuovere dall’uomo ferito; l’abbraccio del padre misericordioso al Figliol Prodigo.

La voce del Papa accompagna lo spettatore dentro le scene evangeliche, rappresentate dai grandi artisti nei quadri, negli affreschi, nelle miniature dei codici e nelle sculture, molte delle quali appartenenti al tesoro di bellezza conservato in Vaticano. Ogni personaggio che incontra Gesù viene raccontato dal Papa ed è illustrato da immagini famose ma anche sconosciute e inedite attraverso l’obiettivo del fotografo-regista che «entra» nei quadri, negli affreschi e nelle miniature e nei loro dettagli. L’incontro con i Vangeli e con questi protagonisti è stato poi oggetto di una lunga intervista che Francesco ha concesso agli autori del progetto e che serve da fil rouge della narrazione.

Volti dei Vangeli: Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Volti dei Vangeli, ma dove vedere la serata evento con Papa Francesco? Appuntamento questa sera – domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) – su Rai 1 dalle 21.25. Il programma sarà introdotto dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni e si aprirà con un contributo di Roberto Benigni. Se non siete a casa potete seguire in diretta streaming su RaiPlay o recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.