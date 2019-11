Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della quarta puntata del 20 novembre su Rai 2

Mercoledì 20 novembre 2019 va in onda in prima serata su Rai 2 una nuova puntata di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 con protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, giovane ragazza madre con un grande sogno nel cassetto: quello di diventare una rockstar.

Dopo essere rimasta incinta molto giovane ed essere diventata madre di due gemelle, Olivia sta cercando di riscattarsi, di vivere quella parte di vita che ha dovuto “mettere in pausa” al fine di stare vicino alle bambine, che ha dovuto crescere da sola. Per garantire loro e a suo fratello minore Eros tutti i bisogni, infatti, la giovane ha dovuto iniziare molto presto a lavorare e, come se non bastasse, anche il suo percorso sentimentale non è stato dei più facili.

Nel corso della quarta puntata di mercoledì prossimo, 20 novembre 2019, i fan di questa nuova serie tv ispirata al blog di Valentina Santandrea potranno gustarsi il settimo e ottavo episodio. Che cosa succederà? Quali saranno le nuove vicende di Olivia e della famiglia Mazzucato? Mentre aspettiamo il nuovo appuntamento su Rai 2 vediamo qualche anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Cosa succede nella quarta puntata

Volevo fare la rockstar anticipazioni – Nel settimo episodio, intitolato “Tabù”, vedremo Olivia continuare la sua love story, mentre anche suo fratello Eros farà lo stesso con Martina. Mentre i due sono distratti e impegnati nelle loro relazioni Emma approfondirà la conoscenza della signora Nice, con la quale scoprirà di avere una forte affinità.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Il colpo di scena arriverà quando Viola verrà a conoscenza di un segreto riguardante sua madre, la quale si ritroverà a subire un cambiamento importante.

La trama di Volevo fare la rockstar

Nell’episodio successivo invece – intitolato Quella cosa che non si scorda mai – vedremo Francesco alle prese con il suo supermercato: l’attività, purtroppo, non va a gonfie vele e Olivia pensa allora a proporgli una potenziale soluzione. I due, infatti, partiranno per un “roadtrip” che li vedrà intenti a ricercare prodotti locali. Un viaggio che si rivelerà pieno di sorprese, come quella che, in Slovenia, si troveranno a vivere Eros e Martina.

Nella seconda parte dell’episodio, poi, le due gemelle manifesteranno interessi diversi: se Viola è intenzionata a rintracciare suo padre, Emma è molto più interessata al rapporto con Nice.

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 20 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.