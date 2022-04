Volevo Fare la Rockstar 2 streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata

Questa sera, mercoledì 13 aprile 2022, su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata di Volevo Fare la Rockstar 2, la popolare serie che torna con una seconda stagione. Tra gli attori protagonisti Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti, per la regia di Matteo Oleotto. Tutti pronti a tornare a Caselonghe, per scoprire cosa stanno combinando Olivia e gli altri protagonisti della fiction. Dove vedere la quarta e ultima puntata di Volevo Fare la Rockstar 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 in HD del digitale terrestre, 102 di Sky). Appuntamento dal 23 marzo per quattro settimane. La serie è infatti composta da otto episodi in tutto, per un totale di quattro settimane, con due episodi in onda in ogni puntata.

Volevo Fare la Rockstar 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla rete internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta e ultima puntata di Volevo Fare la Rockstar 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi personaggi: