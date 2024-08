Volare – La grande storia di Domenico Modugno: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 6 agosto 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica Volare – La grande storia di Domenico Modugno, miniserie televisiva italiana diretta da Riccardo Milani. La fiction racconta la storia del cantautore pugliese Domenico Modugno, interpretato da Giuseppe Fiorello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tramite una serie di flashback, l’ormai affermato cantante Domenico Modugno, racconta gli inizi della sua carriera alla platea di un suo concerto versiliese. Fin da giovane, Mimmo, come viene da tutti chiamato, ha il sogno di diventare un attore, ma nel suo paese d’origine, Polignano a Mare, non ha nessuna speranza di sbocco. Si fa allora prestare 60.000 lire da suo cugino e si trasferisce a Roma, per frequentare il centro di cinematografia e tentare la carriera d’attore. Al secondo anno conosce Franca Gandolfi, di cui finisce per innamorarsi, e alcuni amici che lo accompagnano anche fuori dall’accademia. Durante una comparsata per un film di guerra, Domenico passa per caso davanti a una saletta di proiezione, in cui Vittorio De Sica sta guardando alcune scene del suo film Miracolo a Milano. Avendo sognato di incontrarlo fin da piccolo, Modugno lo aspetta all’uscita ma non fa in tempo a fermarlo ed il regista sale in macchina e si allontana. Riesce però a scoprire il suo indirizzo e va a bussare alla sua porta, per cercare di convincerlo a concedergli una parte in qualche suo film. De Sica lo dirige da un suo amico che potrebbe avere del lavoro per lui, ma anziché nel cinema, Domenico finisce a lavorare in radio.

Volare – La grande storia di Domenico Modugno: il cast

Abbiamo visto la trama di Volare – La grande storia di Domenico Modugno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Fiorello: Domenico “Mimmo” Modugno

Kasia Smutniak: Franca Gandolfi

Brando Rossi: cugino di Mimmo

Alessandro Tiberi: Franco Migliacci

Antonio D’Ausilio: Riccardo Pazzaglia

Diego D’Elia: Antonio Cifariello

Federica De Cola: Giulia Lazzarini

Massimiliano Gallo: Giuseppe Gramitto

Tiziana Schiavarelli: signora pugliese

Cesare Bocci: Raimondo Lanza di Trabia

Giusi Cataldo: Olga Villi

Gabriele Cirilli: Claudio Villa

Michele Placido: Vittorio De Sica

Alberto Resti: Johnny Dorelli

Armando De Razza: Cucaracho

Marianna Jensen: Rosy Gargiulo

Pierluigi Misasi: Fulvio Palmieri

Antonio Stornaiolo: padre di Domenico

Roberto De Francesco: don Antonio

Claudio Alfonsi: generale Gandolfi, padre di Franca

Anita Zagaria: sig.ra Gandolfi, madre di Franca

Giampaolo Morelli: Walter Chiari

Maria Cristina Fioretti: Anna Magnani

Francesco Longo: Lu Frasulinu

Streaming e tv

Dove vedere Volare – La grande storia di Domenico Modugno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, martedì 6 agosto 2024, alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.