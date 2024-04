Volami via: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, lunedì 1 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Volami via (Envole-moi), film del 2021 diretto da Christophe Barratier. È il remake del film tedesco del 2017 Conta su di me. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mentre il trentenne figlio di papà Thomas vive nella villa del padre medico ospedaliero, spreca i suoi soldi e pensa di essere un playboy, il quindicenne Marcus convive dalla nascita con una malformazione cardiaca e nessuno sa se vivrà fino ai 16 anni. Dopo l’ennesimo guaio combinato dal figlio il padre lo obbliga a prendersi cura di Marcus. Il mondo del ragazzo è fatto di cliniche e sale operatorie, il mondo di Thomas è tutto belle ragazze, club e feste. Dapprima decisamente riluttante Thomas, finisce poi per semplificare il suo compito con l’aiutare David a vivere, prima che sia troppo tardi, esperienze semplici e fondamentali, come ha da tempo desiderato fare.

Volami via: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Volami via, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Victor Belmondo: Thomas Reinhard

Gérard Lanvin: Dr. Henri Reinhard

Yoann Eloundou: Marcus

Ornella Fleury: Julie

Marie-Sohna Conde: Maïssa

Lili Aupetit: Léa

Daphné de Quatrebarbes: Sandrine

François Bureloup: Sig. Rouvier

Gwendalina Doycheva: Manon

Jean-Louis Barcelona: Jean-Louis

Andranic Manet: Charles

Delphine Cottu: Astrid

Laurence Joseph: Clarisse

Streaming e tv

Dove vedere Volami via in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.