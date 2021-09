Voglio essere un mago streaming e diretta tv: dove vedere il reality-talent show

Da martedì 21 settembre 2021 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent prodotto in collaborazione con Stand by me. Protagonisti dodici ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, che si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Ogni settimana i giovani apprendisti dovranno stupire gli spettatori con trucchi magici per delle vere e proprie verifiche che affronteranno in gruppo. Sin dall’inizio saranno infatti divisi in casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. La squadra peggiore dovrà affrontare gli esami di sbarramento, in cui ogni componente della casata sarà a rischio bocciatura. Dove vedere Voglio essere un mago in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre.

Voglio essere un mago streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Voglio essere un mago, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda cinque puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata):