Qualche mese fa, in un’edizione del Tg1 delle 13.30, Fiorello aveva fatto fare in diretta una piccola coreografia alla giornalista e storico mezzo busto Sonia Sarno. Oggi la cronista è stata ospite del popolare show del mattino del mattatore siciliano, Viva Rai 2, e ha vestito i panni di ballerina. Sonia Sarno si è infatti messa in gioco con grande autoironia danzando sulle note di “You’re The One That I Want”, brano reso celebre dal film Grease, con protagonisti Olivia Newton John e John Travolta. Il volto del Tg1, accompagnata dai ballerini di Fiorello, ha messo in mostra capacità e talento in queste vesti insolite, per una performance che è immediatamente diventata virale sui social. E chissà che Milly Carlucci non ci faccia un pensierino in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle.

Dal @Tg1Rai a #Greese il passo è quello di danza davanti al Glass di #VivaRai2 🕺 Una Sandy così non l’avete mai vista 👀💥 #SoniaSarno pic.twitter.com/gdlnduR7hZ — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 24, 2023