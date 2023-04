Perché Viva Rai 2 di Fiorello non va in onda: il motivo e quando torna, 25 aprile

Perché Viva Rai 2 di Fiorello non va in onda oggi – 25 aprile 2023 – su Rai 2? Ve lo diciamo subito: come annunciato da Fiorello, lo show non andrà in onda il 24 e 25 aprile 2023 per rispettare il ponte della Festa della Liberazione. Oggi, 25 aprile, infatti è una giornata festiva, quella della liberazione dal fascismo, e per l’occasione tutto lo staff di Viva Rai 2 si gode il ponte e un paio di giorni di vacanza. Il programma non è andato in onda neanche ieri. D’altronde molti italiani in questi giorni saranno fuori, sfruttando il ponte con il weekend appena trascorso.

Quando torna

Ma quando torna Viva Rai 2 di Fiorello? Lo show del primissimo mattino tornerà regolarmente in onda a partire da mercoledì 26 aprile 20023, subito dopo la festa della Libazione, con le puntate che chiuderanno questa prima fortunatissima edizione. Quante puntate? In tutto, dalla prima all’ultima, andranno in onda 115 spettacoli di 45 minuti. Tutti su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle ore 7,15. Questa edizione finirà il 9 giugno 2023.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Viva Rai 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7,15 su Rai 2 e in simulcast su RadioTuttaItaliana e in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Ma non finisce qui: si potrà vedere tutto anche su Rai 1 in replica in terza serata e nel weekend, alle ore 10, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok.