Viva l’Italia: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 31 agosto 2023, in prima serata su Sky Cinema Uno va in onda Viva l’Italia, film del 2012 per la regia di Massimiliano Bruno. La pellicola, che vede un cast ricchissimo e protagonisti come Raoul Bova, Alessandro Gassmann e Michele Placido, è il secondo lavoro alla regia di Bruno. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Viva l’Italia film: trama

E se un giorno un politico cominciasse a dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità? Il politico in questione si chiama Michele Spagnolo, un nome forte, di quelli che comandano, ed ha tre figli: Riccardo, medico integerrimo e socialmente impegnato; Susanna, attrice di fiction senza alcun talento; Valerio, un buonannulla in carriera che deve tutto al padre. In oltre trent’anni di onorata carriera Michele ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della collettività ed è passato indenne attraverso i mille scandali che hanno flagellato il nostro paese. L’ultima cosa al mondo che dovrebbe succedere ad un uomo del genere è dire la verità…Eppure, dopo una notte trascorsa con una “promettente” soubrette televisiva, Michele viene colto da un malore, si salva, ma non senza conseguenze. L’apoplessia ha colpito proprio la parte del cervello che controlla i freni inibitori ed ora il politico dice tutto ciò che gli passa per la testa, fa tutto quello che gli va e non ha la minima cognizione della gravità delle sue azioni.

Viva l’Italia film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Raoul Bova – Riccardo Spagnolo

– Riccardo Spagnolo Alessandro Gassmann – Valerio Spagnolo

– Valerio Spagnolo Michele Placido – Michele Spagnolo

– Michele Spagnolo Ambra Angiolini – Susanna Spagnolo

– Susanna Spagnolo Edoardo Leo – Marco

– Marco Rocco Papaleo – Tony

– Tony Maurizio Mattioli – Antonio

– Antonio Edoardo Pesce – Mazzone

– Mazzone Sarah Felberbaum – Valentina

– Valentina Valerio Aprea – il regista

– il regista Stefano Fresi – Santini

– Santini Rolando Ravello – onorevole Angelo Giansanti

– onorevole Angelo Giansanti Imma Piro – Giovanna

– Giovanna Camilla Filippi – Elena

– Elena Nicola Pistoia – Roberto D’Onofrio

– Roberto D’Onofrio Isa Barzizza – Marisa

– Marisa Sergio Fiorentini – Cesare

– Cesare Remo Remotti – Annibale

– Annibale Massimiliano Vado – Max

– Max Samantha Fantauzzi – Sonia, l’amante

– Sonia, l’amante Edoardo Falcone – stalker

– stalker Barbara Folchitto – Anna

– Anna Paola Minaccioni – logopedista

– logopedista Lucia Ocone – la cameriera di casa Spagnolo

– la cameriera di casa Spagnolo Guglielmo Poggi – Mc Crepa/Michele Spagnolo

– Mc Crepa/Michele Spagnolo Massimiliano Bruno – presentatore del programma tv che legge la Costituzione

– presentatore del programma tv che legge la Costituzione Isabelle Adriani – paziente ospedale

– paziente ospedale Patrizia Pellegrino – conduttrice talk show

– conduttrice talk show Frankie hi-nrg mc – Mc presentatore della Jam

– Mc presentatore della Jam Ninni Bruschetta – se stesso

– se stesso Federica Cifola – vicina di casa

– vicina di casa Maurizio Lops – Pellizzaro

– Pellizzaro Cristiano Malgioglio – se stesso

– se stesso Alessandro Mannarino – se stesso

– se stesso Luca Angeletti – collega di Riccardo

– collega di Riccardo Elena Cucci – Stefania Silipo, attrice antagonista

– Stefania Silipo, attrice antagonista Carlo De Ruggieri – Cosentino

– Cosentino Daniela Martani – spettatrice del talk show

– spettatrice del talk show Gian Luca Mandarini – Scorfano

– Scorfano Michele La Ginestra – Lattanza

Viva l’Italia film: trailer

Ecco il trailer del film:

Viva l’Italia film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Viva l’Italia in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 31 agosto 2023 – a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.