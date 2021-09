Chi sono i Vite Parallele (Simona Dodaro e Aldo Campanaro) in gara al Festival di Castrocaro 2021

Chi sono i Vite Parallele, il duo composto dalla 21enne Simona Dodaro e dal 27enne Aldo Campanaro, in gara al Festival di Castrocaro 2021? Si tratta di un duo di Cosenza (dalla marcata attitudine pop-rock) che stasera – martedì 7 settembre 2021 – salirà sul palco della 64esima edizione della kermesse canora (diretta tv Rai 2). Ma conosciamoli meglio.

Simona Dodaro ha 21 anni. Aldo Campanaro 27. Lei vive a Cosenza, lui a Spezzano della Sila (CS). Strumenti suonati: basso, pianoforte e chitarra (lei), chitarra, pianoforte, basso e batteria (lui). “Di fatto siamo due semplici ragazzi calabresi pieni di sogni – hanno raccontato – ambiziosi e decisi suo nostri obiettivi. Due componenti che si stimolano a vicenda ogni singolo giorno, nella vita privata e artistica. Il pezzo descrive la paura dell’essere umano nell’esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, è una sensazione contrastante quanto viscerale. Rappresenta quella necessità di lottare con tutte le nostre energie, per avere al nostro fianco chi desideriamo. Nel corso di questa guerra, però, si realizza come l’odio sia accompagnato dall’amore, di come le fragilità che vestiamo all’interno di una relazione diventino una lama tagliente in grado di logorarci, spaventarci, portandoci spesso a compiere azioni totalmente opposte al nostro ordinario. Caos, ossimori, conflitti interiori: sono concetti che raccontiamo nel brano”.