Vite in fuga: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Dal 22 novembre 2020 su Rai 1 va in onda, alle ore 21,20, Vite in fuga, la nuova serie tv (thriller) con Claudio Gioè e Anna Valle. Ma quante puntate sono previste per Vite in fuga? Ve lo diciamo subito: la serie tv è composta in tutto da sei puntate (due episodi l’una: in totale 12 episodi) che saranno trasmesse per tre domeniche e tre lunedì consecutivi: la prima il 22 novembre 2020; l’ultima il 7 dicembre 2020. Sempre in prima serata. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: la programmazione potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): domenica 22 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 23 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Terza puntata (episodi 5 e 6): domenica 29 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 30 novembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Quinta puntata (episodi 9 e 10): domenica 6 dicembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Sesta puntata (episodi 11 e 12): lunedì 7 dicembre 2020, Rai 1, ore 21,25

Ogni puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv targata Rai, inizierà intorno alle ore 21,20 e avrà una durata di circa due ore e mezza e quindi si chiuderà intorno alle ore 23,40. Siete pronti a godervi lo spettacolo?

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Vite in fuga, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

Cast

E il cast di Vite in fuga? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

