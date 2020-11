Vite in fuga: le location dove è stata girata la fiction

Da domenica 22 novembre 2020 su Rai 1 va in onda Vite in fuga, la serie in sei puntate diretta da Luca Ribuoli con Anna Valle e Claudio Gioè. “È una storia moderna che fa stare con il fiato sospeso – ha detto Anna Valle a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ma non è ispirata a un fatto particolare, anche se ricorda l’episodio dei Monti dei Paschi di Siena. La vicenda si concentra di più sulla fuga della famiglia protagonista”. Ma dove è stata girata (location) la fiction, Vite in fuga? Vediamolo insieme.

La fiction è stata girata tra Roma e l’Alto Adige. Principalmente però a fare da sfondo alla storia sono le Dolomiti Patrimonio Unesco e la splendida Val Gardena. Le location di Vite in fuga si trovano fra Bolzano e Merano. Le ambientazioni sono diverse. Infatti, il set è girato a Ortisei e nella vicina Val d’Anna, a Selva di Val Gardena (con alcune scene girate all’intero del locale tipico La Stua), nel meraviglioso Passo Gardena, a 2.121 metri di altitudine che è a cavallo con la Val Badia, e in buona parte della Val Gardena. Alcune scene sono state ambientate anche nel delizioso borgo di Castelrotto, che è uno dei Borghi più belli d’Italia. Per girare alcune scene, la produzione di “Vite in fuga” si è spinta fino alla Val d’Ultimo, una piccola valle stretta che, per la sua posizione appartata, è rimasta ancora molto autentica e bellissima. “Ortisei? Siamo stati molto bene. A Roma abbiamo girato tutti gli interni e gli esterni che riguardano la prima vita dei Caruana. Poi siamo andati in Trentino-Alto Adige. È stato bellissimo. Anche se abbiamo patito il freddo, nonostante la stagione…”, ha raccontato Anna Valle. “Certo, pare che quella del 2019 sia stata la primavera più rigida dal 1913! Ha nevicato fino ai primi di giugno – ha aggiunto Claudio Gioè -. Io ho girato una scena di notte a meno quattro gradi con solo una camicia addosso e con Anna abbiamo fatto un bagno di notte con sei gradi ad Anterselva”.

Streaming e tv

Dove vedere Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

