Vite in fuga: cosa è successo nella prima puntata, riassunto

Cosa è successo nella prima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ieri sera, domenica 22 novembre 2020, abbiamo visto i primi due episodi della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè. Nel primo episodio, ambientato a Roma, Claudio Caruana ha una posizione dirigenziale al Banco San Mauro quando viene travolto da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Qualche giorno dopo il suo migliore amico, Riccardo (minacciato da tempo), viene assassinato. Claudio viene accusato dell’omicidio di Riccardo e vede in pericolo la vita della moglie dei figli. Per questo motivo accetta l’aiuto di Casiraghi, un ex agente dei servizi segreti, che consiglia di sparire. La famiglia romana inscena quindi un tragico incidente e sparisce nel nulla…

Cosa è successo nel secondo episodio di Vite in fuga? Agnese Serravalle, un’ispettrice, ha iniziato ad occuparsi del caso Caruana. È sicura che la colpa sia di Claudio. Nel frattempo la famiglia ha iniziato una nuova vita ad Ortisei, in Alto Adige. Non si chiamano più Caruana ma Marasco. Claudio cambia nome in Giorgio, Silvia in Anna, Ilaria è ora Matilde e Lorenzo è il nuovo nome di Alessio. Silvia crede che Claudio potrà presto dimostrare la sua innocenza. A complicare tutto però c’è una prova che smentisce questa certezza: Claudio è nel video di una telecamera di sorveglianza, nell’ora del delitto, all’ingresso del palazzo di Riccardo Elmi…

Streaming, tv e repliche

Dove vedere o rivedere la prima puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

