Vite in fuga: il cast completo della serie tv in onda su Rai 1

Da domenica 22 novembre 2020 su Rai 1 va in onda Vite in fuga, la serie in sei puntate diretta da Luca Ribuoli con Anna Valle e Claudio Gioè nei panni dei coniugi Caruana, costretti a fuggire e a cambiare identità. Una storia noir. Ma qual è il cast completo della serie tv Vite in fuga? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Alessandro Tedeschi

Francesco Colella

Ugo Pagliai

Regia

Abbiamo visto il cast di Vite in Fuga, ma chi è il regista? La fiction è diretta dal regista Luca Ribuoli, che si è fatto conoscere grazie al successo di altre fiction da lui dirette. Tra le più celebri, ricordiamo La Mafia Uccide Solo D’Estate, ideata da PIF (che compare anche come protagonista) e L’Allieva, fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Vite In Fuga è una fiction co-prodotta da Rai Fiction e PayperMoon.

Breve trama

Un racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller. Al centro della storia una famiglia come tante: una coppia ben collaudata, con due figli che vive nella tranquillità, riparata dalle certezze conquistate in tanti anni di convivenza. Nessun problema economico, nessun grattacapo con i ragazzi, nessuna frizione coniugale, anzi l’amore e la stima reciproca sembrano per i Caruana il perno focale attorno al quale far ruotare l’intera esistenza. Ma le cose stanno per cambiare. Un improvviso evento tragico li travolgerà tutti mettendo in serio pericolo l’incolumità dell’intera famiglia trasformando le loro tranquille esistenze in “vite in fuga”. Appuntamento dunque su Rai 1 e RaiPlay.it per godersi la nuova serie tv. Buona visione!

