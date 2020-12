Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata (finale stagione), 7 dicembre

Questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della sesta e ultima puntata? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Nella sesta e ultima puntata di Vite in fuga il rapporto tra Silvia e Claudio subirà una frattura importante, al punto che la donna deciderà di prendere le distanze da suo marito, desiderosa di voltare pagina e cambiare definitivamente vita dopo tutti gli intrighi e gli inganni dell’ultimo periodo. Eppure la trama del finale di stagione di Vite in fuga racconta che i due coniugi Caruana si ritroveranno ancora una volta ad aver bisogno l’uno dell’altra. Silvia, quindi, dovrà tornare di nuovo sui propri passi e lo farà per il bene delle persone più importanti della sua vita: i suoi due figli. Claudio e Silvia, infatti, saranno costretti a mettere una “toppa” sul proprio rapporto ormai in frantumi. Il motivo? La scomparsa dei due figli…

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) della sesta e ultima puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Streaming e tv

Dove vedere la sesta e ultima puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

