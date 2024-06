Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Questa sera, giovedì 6 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In questa sesta e ultima puntata Viola fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l’uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sarà facile. Intanto, un omicidio sconvolge la vita di Turi: lui si dichiara colpevole, ma sarà davvero cosi’? Demir farà di tutto per aiutare l’amico e capire cos’è successo. Intanto, Tamara deve fare i conti con il corteggiamento di Raffaele. Viola rivela a Demir di avere finalmente trovato quel padre che aveva tanto cercato, che le ha confidato di conoscere delle importanti questioni che coinvolgono lo stesso Demir e che vorrebbe parlargli. Cosa saprà?

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Viola come il mare 2, ma qual è il cast della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Ninni Bruschetta: Leonardo Piazza

Giovanni Scifoni: Matteo Ferrara

Giovanni Nasta: Turi

Chiara Tron: Tamara

Lorenzo Scalzo

Alice Arcuri

Virginia Diop

Valeria Milillo

Kyshan Wilson

Jonis Bascir

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.