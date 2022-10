Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La prima puntata prevede due episodi. Il primo è intitolato “Un avvocato d’insuccesso”; il secondo “Non avevo capito niente”. Nel primo episodio facciamo la conoscenza di Vincenzo Malinconico, un modesto avvocato civilista che viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia detto Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere becchino della camorra. Intenerito dalla figlia di lui, di nome Brooke, Malinconico accetta di difendere il camorrista. Proprio in tribunale, Vincenzo incontra Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalle sue timidezze. Nel secondo episodio, Malinconico riesce a ottenere la scarcerazione di Burzone, ma scopre subito che c’è qualcosa destinato ad andare storto. L’uomo, infatti, verrà arrestato pochi giorni dopo in flagranza di reato: la scarcerazione era solo una strategia per prenderlo con le mani del sacco. Malinconico incassa così un altro fallimento ma nel frattempo viene raggiunto da una tragica notizia: hanno assassinato Brooke.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: