Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Dove vedere Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna: la prima giovedì 20 ottobre 2022; la quarta e ultima giovedì 10 novembre 2022. Tutte in prima serata. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):