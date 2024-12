Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2: quante puntate, durata e quando finisce

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 va in onda in prima serata su Rai 1 in quattro puntate a partire dal 1 dicembre 2024 alle ore 21.30. Ma quante puntate sono previste per la seconda stagione? In tutto sono previsti quattro episodi, in onda su Rai 1 in prima serata, della durata di 100 minuti ciascuno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 1 dicembre 2024

Seconda puntata: 8 dicembre 2024

Terza puntata: 15 dicembre 2024

Quarta puntata: 22 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Vincenzo Malinconico 2? Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti, in onda su Rai 1 alle ore 21.30. La chiusura è prevista intorno alle 23.30, pubblicità incluse. Malinconico (interpretato da Massimiliano Gallo) è ancora alle prese con le contraddizioni della legge italiana e del suo stesso cuore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Vincenzo Malinconico 2, avvocato d’insuccesso, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla live o in differita anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.