Villetta con ospiti: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Villetta con ospiti è il film in onda questa sera, venerdì 28 aprile 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di un film del 2020 del regista Ivano De Matteo. Protagonisti sono Marco Giallini, Massimiliano Gallo e Michela Cescon. Di seguito tutti gli attori, il cast, la trama e dove vederlo in streaming.

Trama

Il film si svolge in ventiquattro ore, nelle quali viene raccontata la storia di una famiglia borghese, residente in un paesino del Nord Italia. Durante la giornata gli uomini e le donne di questa ricca comunità si intrattengono nei caffé per fare vita sociale e apparentemente nulla sembra turbare la loro tranquilla e benestante esistenza. Di notte, però, prevale il loro lato più oscuro e animalesco, che tinge la piccola provincia dei toni del noir. I sette protagonisti del film si macchieranno dei sette peccati capitali, incarnandoli a perfezione e cadendo quasi innocentemente in un vortice di perdizione e violenza.

Villetta con ospiti: il cast

Il film è interpretato da un cast di attori molto amati: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebo Storti, Vinicio Marchioni, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Marco Giallini: Giorgio

Michela Cescon: Diletta

Massimiliano Gallo: commissario Carmine Panti

Erika Blanc: Miranda, madre di Diletta

Cristina Flutur: Sonja

Bebo Storti: dottor De Santis

Vinicio Marchioni: don Carlo

Monica Billiani: Beatrice

Ioan Tiberiu Dobrica: Adrian

Marius Bizău: zio Ilija

Giovanni Visentin: ortopedico

Streaming e tv

Dove vedere Villetta con ospiti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.