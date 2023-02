Vieni da me: il testo della canzone cantata dai Modà con Le Vibrazioni a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Vieni da me cantata dai Modà con Le Vibrazioni durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Le distanze ci informano che siamo fragili

E guardando le foto ti ricorderai

Quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai

Ma io avendo paura, non ti cercherò più

Più, più

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere… e ridere di questa poesia

E ridere

I veli trasformano intere identità

Ma è guardando le stelle che m’innamorerò

Di tutte le cose più belle che ci son già

Ma che fanno paura perché siamo fragili

Fragili, fragili, eh

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò è stato solo pura poesia

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò è stato solo pura poesia

Dove tutto ciò è stato solo pura

Poesia… e ridere… di questa poesia

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Vieni da me, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.