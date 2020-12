Viaggio nella grande bellezza – Nativity: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza della Natività e l’infanzia di Gesù nell’Arte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni

Viaggio nella Grande Bellezza racconta come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte. Nessuna figura ha saputo generare tanta bellezza, in tutti i secoli e con le più diverse forme, come quella della Natività. Una serie di capolavori che la “guida” Cesare Bocci restituisce al pubblico con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, grazie alle potenti emozioni suscitate dall’impatto con le opere, le persone e gli ambienti visitati. Viaggio nella Grande Bellezza conferma quindi l’esperienza visiva ideale per il pubblico dell’ammiraglia Mediaset, costruita con droni e tecniche di ripresa di ultima generazione, che regalano punti di osservazione unici e privilegiati e svelano scorci di stupefacente grazia.

Viaggio nella grande bellezza: prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti a seguire di Viaggio nella grande bellezza prevedono, a gennaio, Venezia (il 2), Leonardo da Vinci (il 5), Roma (il 12), Torino (il 19) e, infine, il 2 febbraio, Assisi e Orvieto.

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza – Nativity in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

