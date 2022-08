Viaggio nella grande bellezza: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

Questa sera, martedì 9 agosto 2022, va in onda in replica su Canale 5 un’altra puntata di Viaggio nella grande bellezza. Il programma vede alla conduzione Cesare Bocci e l’appuntamento di questa sera porta i telespettatori al cospetto di Roma, la città eterna con le sue bellezze antiche che l’hanno resa patrimonio del mondo. La capitale italiana è un museo a cielo aperto con i suoi preziosi monumenti storici da ammirare mentre si passeggia per la città. Ma quali sono le anticipazioni della puntata in replica di questa sera? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti di oggi

Quella che va in onda questa sera è la terza puntata della prima edizione di Viaggio nella grande bellezza. Cesare Bocci conduce il telespettatore al cospetto di una città antichissima, la cui storia ha contagiato il mondo intero. Ogni anno fiumi di turisti accorrono per ammirare le bellezze storiche che la capitale italiana ha da offrire e sono tantissime. Il percorso del conduttore toccherà i punti salienti della città ammirando da vicino il Campidoglio così come i Fori Imperiali, vedrà Piazza di Spagna e Piazza Navona così come il Colosseo. A rendere particolare questa puntata è l’assenza di turisti e persone in giro per la città. Questo perché la puntata è stata registrata durante il primo lockdown imposto dal Covid-19 dov’era impossibile uscire di casa se non per giusta motivazione. Si parlerà anche di arte nel corso della puntata grazie ai talenti di Raffaello, Michelangelo, Bernini e ancora si parlerà di figure importanti come Tito e la principessa di San Martino.

Viaggio nella grande bellezza streaming e TV

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza in diretta TV e live streaming? Il documentario, come già anticipato, va in onda martedì 9 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming, può accedere comodamente a MediasetPlay, servizio messo a disposizione degli utenti gratuitamente previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite social è possibile selezionare il canale in diretta, sia via desktop che tramite app.