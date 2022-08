Viaggio nella grande bellezza: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda in replica su Canale 5 un’altra puntata di Viaggio nella grande bellezza. Il programma vede alla conduzione Cesare Bocci e l’appuntamento di questa sera porta i telespettatori a scoprire la città di Torino, il capoluogo piemontese immerso nella bellezza e nella storia. Ma quali sono le anticipazioni della puntata in replica di questa sera? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti di oggi

Per capire il fascino di Torino bisogna entrare nei suoi palazzi, nei musei, nei monumenti storici, tra residenze dei Savoia, Mole Antonelliana, Venaria Reale e Museo Egizio. E ricordare la città dell’automobile, indissolubilmente legata alla Famiglia Agnelli, e quella pioniera del progresso. Per Bocci si tratta di un viaggio nel tempo, tra le cucine reali del Seicento, gli intrighi della corte del Settecento, i profumi dei caffè dell’Ottocento, gli entusiasmi della Rivoluzione Industriale e quelli del Boom Economico. Un percorso lungo la città che è anche la custode secolare della reliquia più preziosa del cristianesimo, la Sacra Sindone, che si contrappone a un altro volto del capoluogo, quello della Torino esoterica, ricca di magia, mistero e segreti.

Tra i testimoni della grande bellezza di Torino: Enrica Pagella, direttore dei Musei Reali; Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia; Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie; Christian Greco, direttore del Museo Egizio; Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e istituzione della città; Paola Zini, presidente della Reggia di Venaria Reale; Chiara Teolato, direttore e responsabile delle collezioni di Palazzo Carignano; Mariella Mengozzi, direttore del Mauto.

Viaggio nella grande bellezza streaming e TV

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza in diretta TV e live streaming? Il documentario, come già anticipato, va in onda martedì 16 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming, può accedere comodamente a MediasetPlay, servizio messo a disposizione degli utenti gratuitamente previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite social è possibile selezionare il canale in diretta, sia via desktop che tramite app.