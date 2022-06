Via dei Matti Numero 0: la puntata speciale su Rai 3, 5 giugno 2022

Questa sera, domenica 5 giugno 2022, su Rai 3 in prima serata va in onda una puntata speciale di Via dei Matti Numero 0, il programma con Stefano Bollani e Valentina Cenni. Appuntamento dalle 21.20. Una delle trasmissioni rivelazione della scorsa edizione torna con un appuntamento speciale, per lanciare il disco omonimo, disponibile dal 27 maggio su tutte le piattaforme digitali e negli store, in formato CD e vinile, anche in una Special edition autografata da entrambi gli artisti.

Tra le venti tracce dell’album, musica proveniente da diverse parti del pianeta: canzoni in italiano, portoghese, inglese, spagnolo, napoletano, una persino dall’Isola di Pasqua. Bollani e Cenni tornano dunque in tv, dopo che Via dei Matti Numero 0 non è stato riconfermato in questa stagione. Per tutti i fan però ci sono belle notizie. Dopo questa puntata speciale in prima serata, infatti, la trasmissione dovrebbe tornare nella prossima stagione nell’access prime time di Rai 3. È dunque probabile che dalla prossima stagione tornerà l’alternanza tra Che Succ3de di Geppi Cucciari e lo spazio di Bollani e Cenni. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane, quando ci sarà la presentazione dei palinsesti autunnali Rai.

Anticipazioni e ospiti

Una serata speciale con Via Dei Matti Picture Show di grande musica, prodotta da Ballandi per Rai 3, che fa rivivere l’atmosfera magica del programma che ha già conquistato il pubblico lo scorso anno e che, per l’occasione, acquista un respiro più ampio, prendendosi più tempo e più spazio. Il tema della serata, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema. Argomento magico e affascinante e tanto più importante in questo periodo che verrà affrontato, come sempre, dal punto di vista della musica, andando ad indagare, con note e parole, quel rapporto che lega la musica al cinema antico almeno quanto lo è il cinema.

Musica e cinema, unione ben rappresentata da quella di Valentina Cenni e Bollani e dalle origini artistiche, che si uniscono e si completano e che nel programma verranno raccontati nel loro continuo dialogare e rafforzarsi l’uno con l’altro con racconti ed esibizioni, ricordi e aneddoti degli stessi protagonisti e degli amici che hanno accettato l’invito di venire a giocare con le note e con le parole: da Brunori Sas al maestro Nicola Piovani e Luca Marinelli, in una versione inedita. E ancora, a “Via dei Matti Picture Show”, Lillo, il compositore Goran Bregović e la violoncellista Miriam Prandi. Nella casa della musica dove tutti vorrebbero abitare, infine, non poteva mancare la straordinaria Resident Band formata da Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Arnaldo Vacca alle percussioni.

Streaming e tv

Ma dove vedere Via dei Matti Numero 0 in diretta TV e live streaming? Il programma, come già spiegato in precedenza, va in onda in prima serata domenica 5 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando così come al tasto 103 in HD. Se vi interessa invece seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.