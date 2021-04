Via Crucis 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione con Papa Francesco

Questa sera, venerdì 2 aprile 2021, a partire dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda la Via Crucis 2021 con Papa Francesco. Come lo scorso anno, la funzione seguirà i protocolli anti Covid: si terrà senza fedeli e sul sagrato della Basilica vaticana e non al Colosseo. Dove vedere la Via Crucis 2021 con Papa Francesco in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La processione con la Croce, come detto, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,50. Prima lo speciale Porta a Porta “Il dolore e la speranza” condotto da Bruno Vespa e Flavio Insinna. La Via Crucis va in onda anche su TV2000, dove è possibile seguirla a partire dalle ore 21,05.

Via Crucis 2021 con Papa Francesco streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi in onda sui canali Rai da pc, tablet e smartphone. Oltre ai Raiplay si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la loro diretta dal canale YouTube.

La programmazione

A che ora finisce (durata) la Via Crucis 2021 con Papa Francesco? La celebrazione terminerà intorno alle ore 22,40 (durata totale circa 1 ora e 40 minuti). Dopo la processione su Rai 1 andrà in onda il documentario Papa Francesco – Un uomo di parola diretto da uno dei più importanti registi contemporanei, Wim Wenders. A seguire poi alle ore 00,10 Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo e, alle 00,45, il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta e il Coro guidato dal M° Lorenzo Fratini.

