A che ora inizia la Via Crucis 2021 con Papa Francesco: l’orario su Rai 1

A che ora inizia la Via Crucis 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – venerdì 2 aprile 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la processione con la Croce, trasmessa in mondovisione, andrà in onda sul principale canale della Rai dalle ore 20,50. Anche quest’anno la processione non si farà al Colosseo ma verrà allestita sul Sagrato della Basilica vaticana e non vedrà la presenza di pubblico. Su Rai 1, prima della Via Crucis 2021, andrà in onda lo speciale di Porta a Porta “Il dolore e la speranza” trasmesso dalle ore 20,30 e condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. La Via Crucis va in onda anche su TV2000, dove è possibile seguirla a partire dalle ore 21,05.

Pasqua 2021: le celebrazioni di Papa Francesco

Di seguito le celebrazioni per la Pasqua 2021 con Papa Francesco:

VENERDÌ SANTO (2 aprile 2021)

Passione del Signore: ore 18.00 (Tv2000)

Via Crucis a Piazza San Pietro: ore 21.00 (Tv2000, Rai 1)

SABATO SANTO (3 aprile 2021)

Veglia Pasquale: ore 19.30 (Tv2000)

DOMENICA DI PASQUA (4 aprile 2021)

Santa Messa del Giorno: ore 10.00 (Tv2000, Rai 1 con diretta dalle 9.50)

Urbi et Orbi: ore 12.00 (Tv2000, Rai 1)

LUNEDÌ IN ALBIS (5 aprile 2021)

Regina Coeli: ore 12 (Tv2000) | In diretta dalla biblioteca del Palazzo Apostolico

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Via Crucis 2021 con Papa Francesco, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La celebrazione verrà trasmessa in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 20,50. Come detto, la celebrazione sarà anticipata, come da tradizione, da Porta a Porta Speciale Venerdì Santo, quest’anno intitolato Il dolore e la speranza, condotto da Bruno Vespa con la partecipazione di Flavio Insinna. La Via Crucis 2021 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it e Vatican News.

