Vi presento Christopher Robin: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 18 agosto 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Vi presento Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin), film del 2017 diretto da Simon Curtis. Tra gli interpreti principali figurano Domhnall Gleeson, Margot Robbie e Kelly Macdonald. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il commediografo A.A. Milne, Blue per gli amici, fatica a riprendere la propria vita sociale e professionale dopo aver combattuto la prima guerra mondiale e aver visto morire i suoi compagni. Per questo decide di prendere una casa nel Sussex, per cercare la serenità nella natura, ma la decisione va stretta alla moglie Dafne, che lo lascia solo con loro figlio per inseguire il richiamo della vita cittadina. Per intrattenere il piccolo Christopher Robin, Blue inventa le storie di Winnie Pooh e dei suoi amici e le dà alle stampe, con la complicità di un amico illustratore, senza poter prevedere il successo mondiale e duraturo a cui sarebbe andate incontro.

Vi presento Christopher Robin: il cast

Abbiamo visto la trama di Vi presento Christopher Robin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Domhnall Gleeson: A. A. Milne

Margot Robbie: Daphne de Sélincourt

Will Tilston: Christopher Robin bambino

Alex Lawther: Christopher Robin ragazzo

Kelly Macdonald: Olive

Phoebe Waller-Bridge: Mary Brown

Vicki Pepperdine: Betty

Stephen Campbell Moore: Ernest H. Shepard

Richard McCabe: Rupert

Geraldine Somerville: Lady O

Streaming e tv

Dove vedere Vi presento Christopher Robin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 agosto 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.