Veronica Pivetti: chi è ex marito, fidanzata, sorella, anni, età, carriera, film, malattia e vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Veronica Pivetti, la grande attrice e conduttrice ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1? Qual è la sua carriera, la sorella, il marito, il fidanzato, la malattia e la vita privata? Nata il 19 febbraio 1965 a Milano, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come doppiatrice di cartoni animati a soli sette anni, lavorando per programmi televisivi come Bim bum bam su Italia 1. Ha prestato la sua voce a molti personaggi famosi, tra cui Crilin in Dragon Ball e Lincoln in I favolosi Tiny.

Ha recitato poi negli anni Novanta in film di successo come Viaggi di nozze diretto da Carlo Verdone. Nel 1998 Veronica Pivetti ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigová. È stata anche una delle protagoniste della fiction televisiva Commesse su Rai 1. La svolta per la sua carriera arriva probabilmente con il successo ottenuto con Quelli che il calcio, all’epoca condotto da Fabio Fazio.

Non solo. Veronica Pivetti è stata protagonista della serie televisiva La ladra e dal 2011 ha condotto il programma televisivo Fratelli e sorelle d’Italia su LA7. Ha preso il posto di Neri Marcorè nel 2012 nella conduzione del programma di Rai 3 Per un pugno di libri. Tra i suoi ruoli più apprezzati, la ricordiamo in Le giraffe, Provaci ancora prof! o, ancora, Il maresciallo Rocca. Nel 2022, poi, è diventata la conduttrice del programma Amore criminale, in onda su Rai 3 e incentrato su storie che trattano il tema del femminicidio.

Nel 2015, Veronica Pivetti ha fatto il suo debutto come regista con il film Né Giulietta, né Romeo. L’attrice si è cimentata anche con la scrittura pubblicando i libri Ho smesso di piangere (2012), Mai all’altezza (2017), Per sole donne (2019).

Vita privata: ex marito e malattia

Per quanto riguarda la vita privata di Veronica Pivetti, sappiamo che è stata anche sposata con l’attore e conduttore radiofonico Giorgio Ginex dal 1996 al 2000. La coppia non ha avuto figli e si è infine separata. Dopo il divorzio, l’attrice si è trasferita nella Capitale e ha cominciato a convivere con una sua amica, Giuliana. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate negli anni, la Pivetti non ha mai confermato che l’amica fosse, in realtà, la sua compagna.

A proposito dalla separazione da Ginex, la conduttrice ha rivelato di aver sofferto di depressione. Nello specifico, durante una sua partecipazione a Domenica In, ha raccontato: “Questo non è uno stato d’animo ma una vera e propria malattia. Ho avuto una depressione bella tosta per sei anni, da cui è uscito un libro comico”.