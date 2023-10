Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 7 ottobre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 7 ottobre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 7 ottobre 2023, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In particolare vedremo Lorella Cuccarini, anche quest’anno professoressa di canto ad “Amici di Maria De Filippi”, le mille sfumature di Eleonora Giorgi e tutte le emozioni di Romina Carrisi. Silvia Toffanin accoglie Jolanda Renga, in libreria con il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”. E ancora, in studio due volti noti ai tanti fan di “Terra Amara” l’attrice Melike Ipek Yalova, che interpreta il personaggio di Müjgan e Esra Dermancıoğlu, ossia la perfida zia Behice. Infine, si parla d’amore con Manila Nazzaro e il suo nuovo compagno Stefano.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 7 ottobre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.