Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 settembre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 30 settembre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 settembre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 30 settembre 2023, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In particolare vedremo: direttamente da Terra Amara, Kerem Alisik, ovvero l’amatissimo Fekeli. E ancora una coppia di Temptation Island molto seguita, Isabella e Manuel che racconteranno la storia del loro amore. E per finire i due conduttori di Striscia la notizia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. E ancora Claudio Bisio , per presentare il suo primo film da regista, L’ultima volta che siamo stati bambini”. E la grande attrice Sandra Milo. Infine i neosposi Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosimo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 30 settembre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.