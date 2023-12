Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 dicembre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 30 dicembre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 dicembre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 30 dicembre 2023, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. Nel corso del weekend rivedremo quando sono stati ospiti nello studio Selin Yeninci, che interpreta Saniye, e Uğur Güneş, che presta il volto a Yılmaz. Ci sarà poi spazio per Diletta Leotta, quando da ospite a Verissimo ha raccontato della sua vita da mamma. Vi ricordate il dolce momento di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della prima figlia. Infine Tina Cipollari e Gianni Sperti, iconici volti di Uomini e Donne.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 30 dicembre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.