Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 24 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 24 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 24 febbraio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano intervista ritratto per Serena Grandi e direttamente da Grande Fratello il ritorno di fiamma tra l’ex concorrente Mirko Brunetti e la sua Perla, ancora in gara nel reality. Francesca Barra e Claudio Santamaria raccontano il loro amore, tra progetti condivisi e famiglia allargata. Per tutti i fan di Terra amara sarà ospite Selin Genç, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Gülten. E ancora, in studio tutte le emozioni di Bianca Atzei e Stefano Corti e lo splendido legame tra Stefania Orlando e il suo amatissimo papà Pietro.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 24 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.