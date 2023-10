Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 14 ottobre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 ottobre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 14 ottobre 2023, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In particolare vedremo Elisabetta Gregoraci in studio con suo figlio Nathan Falco e Angelina Mango, che dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sta scalando tutte le classifiche musicali. Poi da Terra amara gli interpreti di Gulten (l’attrice Selin Genç) e Cetin (l’attore Aras Şenol). Inoltre, a Verissimo, il delicato momento dell’ex concorrente di Grande Fratello Vip Sophie Codegoni. Infine, riflettori puntati sul calzolaio Lorenzo Remotti, ultimo concorrente eliminato da Grande Fratello.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 14 ottobre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.