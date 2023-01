Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 14 gennaio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 gennaio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 14 gennaio 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo. In primis Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. I due sono legati dal 2007. Si sono sposati a Milano nel 2017 e hanno due figli: Lua Sophie, nata a luglio 2011, e Sol Gabriel, nato ad agosto 2016. In occasione del loro quinto anniversario, Juliana Moreira ha dedicato tenere parole al marito: “Sembra ieri, il tempo non è passato per niente affianco a te…anche perché mi sento ancora una 20enne. Ci auguro di imparare e di crescere ancora per tanti tanti altri anni, uno al fianco dell’altro, per tutta la vita”. Previsto poi l’intenso racconto di una donna forte e ironica: Guendalina Tavassi

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 14 gennaio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.