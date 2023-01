Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’8 gennaio 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 14.10 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 8 gennaio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, domenica 8 gennaio 2023, vedremo tanti ospiti. In primis Giovanna Civitillo. Negli ultimi giorni, ora che si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo 2023, non si è fatto altro che parlare di un’ipotetica ospitata di Silvia Toffanin, nei panni di conduttrice sul palco dell’Ariston. Ma così non è, la notizia è stata smentita dai diretti interessati. Nonostante questo, però, i rapporti tra Amadeus e la Toffanin sono distesi e sereni, al punto che la moglie del coduttore, Giovanna Civitillo, oggi si racconterà a cuore aperto nel programma Mediaset. Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Giulia Salemi, voce del popol web del Grande Fratello Vip, e il suo compagno Pierpaolo Pretelli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 8 gennaio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.