Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 29 ottobre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 29 ottobre 2023, tanti ospiti saranno ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Spazio a Gerry Scotti, tra poco su Canale 5 con Io Canto Generation e al debutto nella veste di scrittore con il libro Che cosa vi siete persi. Ospite anche Anna Pettinelli, tornata nella scuola di Amici di Maria De Filippi in veste di professoressa di canto. A Verissimo l’intenso racconto di Samira Lui, concorrente eliminata da Grande Fratello. Infine, dopo le dichiarazioni rilasciate settimana scorsa e la dura replica di Sophie Codegoni sulla fine della loro relazione, torna in studio per chiarire la sua posizione Alessandro Basciano.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 29 ottobre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.