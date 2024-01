Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 28 gennaio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 28 gennaio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Da non perdere un’intensa intervista a Ilary Blasi, in uscita il 30 gennaio con “Che stupida – la mia verità”, libro in cui torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Da “Amici” la professoressa di canto Anna Pettinelli, da “Grande Fratello” il percorso e i nuovi successi di Rosanna Fratello e l’anno complicato vissuto da Roberta Capua. Infine, sarà in studio Piera Maggio, per parlare del video di cattivo gusto apparso sui social sul presunto ritrovamento della figlia Denise.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 28 gennaio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.