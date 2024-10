Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 27 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

“Magalli-Volpe”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni. Dopo due processi e tre sentenze, in esclusiva, saranno per la prima volta insieme a Verissimo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Sarà ospite, questa volta in veste di scrittore, Gerry Scotti, in uscita con il suo secondo libro dal titolo Quella volta.

Nel giorno del suo compleanno Federica Panicucci verrà festeggiata in studio con tante sorprese ed emozioni speciali. E ancora, Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea, Paola Caruso e Piera Maggio con il ricordo sempre vivo e pieno di tenerezza per la sua Denise, scomparsa ormai da vent’anni.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 27 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.