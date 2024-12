Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 dicembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 22 dicembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

A Verissimo Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo, presenteranno il grande concerto dal titolo “Il Volo – Natale ad Agrigento”, in onda la sera del 24 dicembre su Canale 5. Saranno protagonisti della puntata anche: Gerry Scotti, Eleonora Giorgi, Lorella Cuccarini, la ballerina e coreografa Elena D’Amario e Arianna David. Infine, tornerà in studio l’ex pugile Daniele Scardina accompagnato dalla sua amatissima mamma. Per il periodo natalizio, sabato 28, domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con Verissimo – Le storie: le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 22 dicembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.