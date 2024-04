Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 21 aprile 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 21 aprile 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 21 aprile 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 21 aprile 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Il Volo, ossia Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, prossimamente su Canale 5 con 3 prime serate evento dall’Arena di Verona.

In studio la felicità di essere diventati genitori di Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la grande umanità e simpatia di Iva Zanicchi. Direttamente da Terra amara, questa settimana sarà ospite Yeliz Doğramacılar, l’attrice che presta il volto al personaggio di Füsun. Infine, l’amore non ha età: da Uomini e donne, spazio alla meravigliosa coppia formata da Maria Teresa e Alessandro.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 21 aprile 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.