Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tra gli ospiti di oggi in esclusiva sarà a Verissimo per parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de La Talpa. In studio le tre regine di Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. E da Io Canto Generation tre dei sei capisquadra: Anna Tatangelo, Mietta e la new entry di questa edizione, Lola Ponce.

Alla vigilia del suo 77esimo compleanno sarà ospite Riccardo Fogli con la moglie Karin e la loro Michelle. E ritratto di famiglia anche per l’ex pugile Clemente Russo presente con la moglie Laura Maddaloni e le loro tre figlie. Infine, Silvia Toffanin accoglierà nel talk Virginia Mihajlović, figlia del grande Siniša e giovane mamma di due bambini.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 20 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.